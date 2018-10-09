Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, park halindeki bir otomobile çarpan motosikletin sürücü Murat Karaçöl (47) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında Arslanlı Mahallesi Esat Ergüler Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Karaçöl yönetimindeki 09 CEK 10 plakalı motosiklet Nazilli yönüne seyir halindeyken sürücüsünün motosikletin hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 48 BD 282 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Karaçöl'ü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Karaçöl yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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