Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Anıl Yıldırıcı yönetimindeki 27 RG 141 plakalı motosiklet, Cizre-İdil kara yolunun 6. kilometresinde, Hüseyin Bılan'ın kullandığı 73 DE 581 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, polis memuru Yıldırıcı ile sürücü Bılan ile otomobildeki Kamile Bılan ve Ahmet Demir yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan polis memuru Yıldırıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

