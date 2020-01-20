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  4. Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

Antalya’da motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Antalya’da motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü doktor yaptı.
Kaza, Sorgun bulvarında meydana geldi. D-400 karayolu istikametine seyir halindeki İbrahim Emer’in kullandığı 07 LEL 65 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Tayfun Sadıklı’nın kullandığı 07 LAC 51 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosikletten düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Tayfun Sadıklı’ya ilk müdahaleyi, otomobil sürücüsü aynı zamanda doktor olan Emer yaptı. Emer, başından darbe aldığı belirlenen ve motosikletiyle olay yerinden uzaklaşmak isteyen motosiklet sürücüsünü 112 sağlık ekibi gelinceye kadar beklettikten sonra ambulansa teslim etti. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

"Neye uğradığımı anlayamadım"
Kazayla ilgili bilgi veren Emer, "Otogar girişini geçtikten sonra sanırım yaya geçidinden karşıya geçmek için önümdeki motosiklet aniden durdu ve yaya geçidine yöneldi. Önümdeki motosiklete çarpmamak için ben de yavaşlamak zorunda kaldım. Tam yavaşladığım sırada arkamdan gelen motosiklet otomobilimin sağ arka tarafına çarptı ve savruldu. Neye uğradığımı anlayamadım. Hemen gidip yaralıya yardım ettim. Diğer motosiklet sürücüsü, yaralıyı ve motosikleti alıp gitmek istedi. 112 sağlık ekibini çağırdım. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı” dedi.
Diğer taraftan, kaza yapan motosikletin muayenesinin, motosiklet sürücüsünün de sürücü belgesinin olmaması nedeniyle yaklaşık 3 bin TL para cezası uygulandığı bildirildi.

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