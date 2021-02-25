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Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

25.02.2021 16:28 | Son Güncelleme:
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Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’da otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.Kaza, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Çukuryurt - Saray yolu üzerinde meydana geldi.

Tekirdağ’da otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Çukuryurt - Saray yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye, Çukuryurt Mahallesinden Saray istikametine seyreden Şevki P. İdaresinde ki 22 BB 328 plakalı otomobile Yağlı Tohumlar Deposu mevkiinde İbrahim E. İdaresinde ki plakasız motosiklet arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İbrahim E. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü İbrahim E. kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

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