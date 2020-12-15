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Motosiklet otomobilin motor kısmına gömüldü: 1 ölü, 1 yaralı

15.12.2020 23:12 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da otomobilin çarptığı motosiklet, aracın motor kısmına gömüldü.

Adıyaman’da otomobilin çarptığı motosiklet, aracın motor kısmına gömüldü. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, H.Y.K. idaresindeki 02 FV 309 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosiklete Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında arkadan çarptı. Kazada motosikletin arka kısmı otomobilin motor kısmına adeta gömüldü. Kazada motosiklette bulunan yabancı uyruklu Muhammed Tit (24), ile Ömer Raci (20), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Raci yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmazken Muhammed Tit’in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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