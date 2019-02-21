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Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 01:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kavşakta yavaşlayan otomobile arkadan çarpana motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Suadiye Kavşağı’nda meydana geldi.

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kavşakta yavaşlayan otomobile arkadan çarpana motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sapanca Yolu Suadiye Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Musa K. idaresindeki 41 EG 969 plakalı motosiklet aynı istikamette seyir halinde olan ve kavşaktan dönmek için yavaşlayan Burak T. Yönetimindeki 41 R 4418 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü Musa K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Musa K. İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

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