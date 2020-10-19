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Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 10:37 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi’nde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde U dönüşü yapmak isteyen C.B. (21) idaresindeki 54 PB 637 plakalı otomobile, çarşı istikametine ilerleyen T. Ç. (16) idaresindeki (16) 67 LJ 051 plakalı motosiklet çarptı. Motosikletten yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü için vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza yapan otomobil ile motosiklet polis ekiplerinin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için karakola götürülürken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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