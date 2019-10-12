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Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Niğde karayolu üzerinde Yeşilhisar ilçesine seyir halindeki motosiklet, emniyet şeridinde park halinde bulunan 38 ABV 420 plakalı kamyonete çarptı.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Niğde karayolu üzerinde Yeşilhisar ilçesine seyir halindeki motosiklet, emniyet şeridinde park halinde bulunan 38 ABV 420 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları müdahalede motosiklette bulunan yabancı uyruklu S.E. (21) ve M.E.’nin (22) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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