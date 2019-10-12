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Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:57 | Son Güncelleme

Kayseri'de, motosikletin güvenlik şeridinde lastik değişimi için duran kamyonete çarpması sonucu Suriye uyruklu iki kişi yaşamını yitirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de motosikletin, güvenlik şeridinde lastik değişimi için duran kamyonete çarpması sonucu Suriye uyruklu iki kişi hayatını kaybetti.

Suriye uyruklu Salih Elhüseyin'in kullandığı tescilsiz motosiklet, Kayseri-Niğde kara yolu Develi ilçesi yol ayrımı mevkisinde emniyet şeridinde lastik değişimi için duran Ali C. yönetimindeki 38 ABV 420 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Sürücü Elhüseyin ile motosiklette bulunan Suriye uyruklu Mahmud El İsa, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet trafik kazası

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