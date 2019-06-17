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Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 08:53 | Son Güncelleme

İZMİR’in Buca ilçesinde, kullandığı motosikletin kontrolünü yitiren Vedat Özer, park halindeki otobüse çarptı.

Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesinde, kullandığı motosikletin kontrolünü yitiren Vedat Özer, park halindeki otobüse çarptı. Özer ve arkasında oturan Orhan Seyrek ağır yaralandı. Yaralılardan Özer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çamlık Mahallesi Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Çamlık Mahallesi'nde kahve işlettiği öğrenilen Vedat Özer, iş çıkışı arkadaşı Orhan Seyrek'i de aldıktan sonra 35 ACZ 240 plakalı motosikletiyle eve gitmek için yola çıktı. Özer, seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle kontrolü yitirdi ve park halindeki 35 S 95142 plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Özer ve arkasındaki Seyrek yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Özer, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Seyrek ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Özer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Orhan Seyrek'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Vedat Özer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Motosiklet park halindeki otobüse çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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