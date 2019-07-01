HABER

Motosiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Yasin Dolar (26) ile arkada oturan arkadaşı Tolga Altun (19), yaralandı.

Motosiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Yasin Dolar (26) ile arkada oturan arkadaşı Tolga Altun (19), yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu üzeri Alparslan Türkeş Meydanı'nda meydana geldi. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nden Selvilitepe Mahallesi yönüne giden Yasin Dolar (26) yönetimindeki 45 EK 796 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde duran 35 R 0197 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, her ikisinde de kask bulunmayan sürücü Yasin Dolar ile arkada oturan arkadaşı Tolga Altun, motosikletten düştü. Yola savrulan Altun, yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole düştü. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralıMotosiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralıMotosiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralıMotosiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Kars’ta rüzgar aracın üzerine ağaç devirdiKars’ta rüzgar aracın üzerine ağaç devirdi
Antalya'da orman yangını (1)Antalya'da orman yangını (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.