HABER

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 17:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet karşı yönden gelen pick-up ile çarpıştı.Kaza, öğlen saatlerinde Cehennemağzı Mağaraları mevki’inde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet karşı yönden gelen pick-up ile çarpıştı.
Kaza, öğlen saatlerinde Cehennemağzı Mağaraları mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 67 TG 546 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 67 SL 262 plakalı pick-up’a çarptı. Kazayı gören çevrede ki vatandaşlar 112 Acil Servis ekipleri ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı olmayınca kaza yerinden ayrıldı. Kaza sonrası motosiklet kullanılmaz hale gelirken polis olayla ilgili rapor tuttu.

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı

Motosiklet pick-up la ile çarpıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.