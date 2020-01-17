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  4. Motosiklet sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesi çökertildi

Motosiklet sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:32 | Son Güncelleme

İstanbul’da motosiklet sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen “Baykuş çetesi” operasyonla çökertildi.

Motosiklet sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul’da motosiklet sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen “Baykuş çetesi” operasyonla çökertildi. Polisin "Çift teker" ismini verdiği operasyon kameralarca kaydedildi. Hırsızların motosikletleri çalma anları güvenlik kameralarına yansırken, yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, geçtiğimiz 3 ay içerisinde Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Esenyurt ve Ataşehir ilçelerinde meydana gelen 8 ayrı motosiklet hırsızlığı olayı üzerine harekete geçti. Başlatılan yoğun teknik takibin ardından şüphelilerin adresleri tespit edildi. Kağıthane’de 6, Eyüpsultan’da 2 ve Şişli’de 1 adrese polisin "Çift teker" ismini verdiği eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, operasyonlarla şüphelileri depo olarak kullandıkları belirlenen yerlerde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan 9 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çaldıkları motosikletleri parçalayıp satmışlar
Ekiplerin yaptığı çalışmalarla, şüphelilerin hedef olarak belirledikleri motosikletleri direksiyon kilitlerini kırdıktan sonra çeşitli yöntemlerle çalıştırıp çaldıkları öğrenildi. Hırsızların, çaldıkları motosikletleri depo olarak kullandıkları yerlere götürerek parçalara ayırdıktan sonra ise sattıkları belirlendi.
“Baykuş çetesi” olarak bilinen hırsızlık çetesinin lideri olduğu belirlenen Mehmet Nuri Ş.’nin (30) de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

“Allah motosikletimi bulanlardan razı olsun”
Motosikletinin çalınmasının ardından polise müracaat eden ve ekiplerin çalışmalarının ardından motosikleti kısa sürede bulunan Oğuzhan Sayı, “Bin 200 kilometrelik bir geziden sonra evime, İstanbul’a döndüm. Motoruma da her zaman bıraktığım ve güvenli olarak gördüğüm yere kilitleyerek park ederek evime çıktım. Ertesi gün işe gitmek için dışarı çıktığımda motosikletimin yerinde olmadığını gördüm. Büyük bir üzüntüyle karakola başvurdum, ifadem alındı. Oradan ayrılıp umutsuzca beklemeye başlamışken, yaklaşık 2 saat sonra bir telefon aldım. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aradığını söyleyen bir memur arkadaş bana birkaç soru sordu. Kendisi bana telkinlerde bulunarak, üzülmememi, motosikletli bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ben de teşekkür ederek umutsuz bir şekilde telefonu kapattım. Bu konuşmadan 3-4 saat sonra aynı kişiden yeni bir telefon geldi ve bana motosikletimin bulunduğunu söyledi. Ben o anda şoke oldum, hemen bana verdikleri adrese giderek motosikletimi teşhis ettim ve evrak sürecinin ardından motosikletimi teslim aldım. Çok mutluyum, herkese çok teşekkür ederim. Bulanlardan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, başlarına kask takan şüphelilerin olay yerine gelerek hedef olarak belirledikleri motosikletin yanına gidip, motosikleti çalıştırarak oradan ayrıldıkları görüldü.

Motosiklet sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesi çökertildi

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