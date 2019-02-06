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Motosiklet sepetinde bebek arabasıyla tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 08:28 | Son Güncelleme

ADANA'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi.

Motosiklet sepetinde bebek arabasıyla tehlikeli yolculuk

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da seyir halindeki motosikletin sepetine bebek arabasındaki çocuklarını da koyarak yolculuk eden 8 kişilik aile, görenleri şaşkına çevirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde seyir halinde olan 01 MF 097 plakalı sepetli motosikletle yolculuk eden 8 kişilik aile, akan trafikte şaşkın bakışlara aldırmadan yollarına devam etti. Motosikletin sepet kısmına bebek arabasındaki çocuklarını da koyan ailenin o anları, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet sepetinde bebek arabasıyla tehlikeli yolculukMotosiklet sepetinde bebek arabasıyla tehlikeli yolculuk

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