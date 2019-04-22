HABER

Motosiklet sürücülerine kask denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:40 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde motosiklet sürücülerine yönelik "kask denetimi" yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde motosiklet sürücülerine yönelik "kask denetimi" gerçekleştirildi.

Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl ülke genelinde tescilli motorlu taşıtların yüzde 14'ünü oluşturan motorlu bisiklet ve motosikletlerin, meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışma oranının yüzde 13,9 olduğu belirlendi.

Bu kapsamda alınan önlemler çerçevesinde ülke genelinde yapılan denetimlerde 18 bin 71 motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücü denetlendi.

Ayrıca 3 bin 977 trafik ihlali tespit edildi ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

Denetimler sırasında 546 araç trafikten men edilirken 7 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Eğitim-Bir-Sen’den 23 Nisan açıklamasıEğitim-Bir-Sen’den 23 Nisan açıklaması
Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadıAnkara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- Emniyetten Motosiklet sürücülerine kask denetimi

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması!

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 3 şüpheli serbest!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 3 şüpheli serbest!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük arzumuz çocuklarımıza parlak yarınlar hazırlayabilmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.