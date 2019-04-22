Motosiklet sürücülerine kask denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde motosiklet sürücülerine yönelik "kask denetimi" gerçekleştirildi.

Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl ülke genelinde tescilli motorlu taşıtların yüzde 14'ünü oluşturan motorlu bisiklet ve motosikletlerin, meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışma oranının yüzde 13,9 olduğu belirlendi.

Bu kapsamda alınan önlemler çerçevesinde ülke genelinde yapılan denetimlerde 18 bin 71 motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücü denetlendi.

Ayrıca 3 bin 977 trafik ihlali tespit edildi ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

Denetimler sırasında 546 araç trafikten men edilirken 7 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

