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Motosiklet sürücünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 18:15 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Durmuş Demiral'ın (68) yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Durmuş Demiral'ın (68) yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Gazipaşa'da 14 Haziran Cuma günü saat 10.00 sıralarında D- 400 karayolu Meteoroloji Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada, Dilek Kurt'un (20) kullandığı 06 GC 3575 plakalı otomobil, Kışlabucağı Caddesi'nden çıkan Durmuş Demiral yönetimindeki 07 UM 805 plakalı motosiklete çarptı. Durmuş Demiral, yaklaşık 150 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Demiral'ın kaskı ise çarpmanın etkisiyle başından fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demiral, ambulansla götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazadan yara almadan kurtulan Dilek Kurt ise motosikleti görmediğini söyleyerek, gözyaşı döktü. Uzun süre kazanın şokuyla yol kenarında oturup ağlayan Kurt, sağlık kontrolünden sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü. Dilek Kurt işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. KAZA ANI KAMERADA Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolda seyir halindeki otomobilin motosiklete çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücünün sürüklendiği anların anbean kaydedildiği görüntülerde, otomobili durduran sürücünün olay yerine doğru koşması görüntülere yansıdı.

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