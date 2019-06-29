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Motosiklet sürücüsü 14 gün sonra hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 01:04 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Ammar Surani (45), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü 14 gün sonra hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Ammar Surani (45), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza geçtiğimiz 15 Haziran’da İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi Kozluca Kavşağı'nda meydana geldi. Hakan Ö. (32), yönetimindeki 16 ATP 69 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu Ammar Surani yönetimindeki 16 MN 151 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, ağır yaralanan Surani ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Ammar Surani, 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü 14 gün sonra hayatını kaybettiMotosiklet sürücüsü 14 gün sonra hayatını kaybetti

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