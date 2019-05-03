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Motosiklet sürücüsü 3 saat arayla iki kez kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 20:07 | Son Güncelleme

Motosiklet sürücüsü 3 saat arayla iki kez kaza yaptı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir motosiklet sürücüsü, hasarlı kazaya karıştıktan 3 saat sonra geçirdiği ikinci kazada yaralandı.

Mustafa Demir (56) idaresindeki 11 AY 692 plakalı motosiklet, Bilecik-Osmaneli kara yolu Tepebaşı mevkisinde bir otomobile çarptı.

Kazadan yara almadan kurtulan Demir, hasar gören motosikletini tamir ettirerek yeniden trafiğe çıktı.

Demir'in, geçirdiği kazadan üç saat sonra Bilecik-Osmaneli kara yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine motosikleti devrildi.

Bu kez yaralanan Mustafa Demir, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Kaza Motosiklet

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