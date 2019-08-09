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Motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin tavanına düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Samet Kayış'ın (27), motosikleti bir otomobil ile çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin tavanına düştü

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Samet Kayış'ın (27), motosikleti bir otomobil ile çarpıştı. Otomobilin tavanına düşen Kayış'a, ilk müdahale aracın üzerinde yapıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, eski otogar mevkiinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen Samet Kayış yönetimindeki 59 LB 107 plakalı motosiklet, Umut Kurt (31) yönetimindeki 34 NS 4864 plakalı otomobille çarpıştı. Çarmanın şiddetiyle havalanan Kayış, otomobilin üzerine düşerek, aracın tavanında kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Samet Kayış, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında bekledi. Kayış, otomobilin üzerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin tavanına düştüMotosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin tavanına düştüMotosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin tavanına düştüMotosiklet sürücüsü, çarptığı otomobilin tavanına düştü

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