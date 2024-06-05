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Motosiklet sürücüsü dehşeti yaşadı! Feci kaza kamerada

kadir.gunduz kadir.gunduz
05.06.2024 09:45
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, dün akşam saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf G. (25), motosikletiyle 4229 Sokak'ta seyir halindeyken, Hüseyin Ç. (43) idaresindeki hafif ticari araç ile 4232 Sokak üzerinde çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf G., ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, hafif ticari aracın sürücüsü de polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, yaşanan feci kaza anı ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı ve çevredeki vatandaşların yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına koştuğu yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kaza
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