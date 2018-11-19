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Motosiklet sürücüsü, 'emniyet kemeri' cezasını iptal ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 14:18 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, esnaf olan motosiklet tutkunu Okan Çelikel (32), fahri trafik müfettişinin 'Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak' gerekçesiyle kestiği cezayı iptal ettirdi.

Motosiklet sürücüsü, 'emniyet kemeri' cezasını iptal ettirdi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)- ADAPAZARI'nda, esnaf olan motosiklet tutkunu Okan Çelikel (32), fahri trafik müfettişinin 'Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak' gerekçesiyle kestiği cezayı iptal ettirdi. Okan Çelikel, motosiklette böyle bir uygulama olmadığını belirterek, "Motosiklette emniyet kemeri bulundurulması zorunluymuş, biz takmamışız. Böyle bir şey varsa bana bir kişi bunu açıklasın, bu motosikleti de ona hediye edeceğim" dedi.
Adapazarı şehir merkezinde züccaciyecilik yapan Okan Çelikel'e geçen 28 Ekim tarihinde iş yerinin önünde motosiklet kullandığı sırada fahri trafik müfettişi tarafından, 'Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak' gerekçesiyle 108 TL ceza kesildi. Çelikel, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe yazıp 15 gün içinde cezayı iptal ettirdi.
Çelikel, kesilen cezayı iptal ettirdiğini belirterek, "Kesilen cezamız şu ki, motosiklette emniyet kemeri takmamak. Buna istinaden biz de yasal yollardan hakkımızı aramak için sadece bir dilekçe yazıp itirazda bulunduk. 2'ci Sulh, o gün nöbetçiydi. Zaten cezayı gördüklerinde güldüler 'Bu nasıl bir ceza?' diye. Sonra işlemler başladı ve cezanın iptali geldi. Herkesin fahri trafik müfettişlerinden gelen cezayı ödemek değil de önce haklı mı haksız mı kesildiğine bakarak bence ilk önce itiraz etmeleri gerekiyor. Zaten artık mobese kamerası kayıtlarını inceleyip cezaya karar verip iptal edebiliyorlar" dedi.
Motosiklette emniyet kemeri uygulaması olmadığını ifade eden Çelikel şöyle dedi:
"Cezayı kesen belki bizi tanıyor, belki müşterimizdir, belki önceden bizimle bir problemi olan biriydi. Motosiklette emniyet kemeri bulundurulması zorunluymuş, biz takmamışız. Böyle bir şey varsa bana bir kişi bunu açıklasın, bu motosikleti de ona hediye edeceğim. Bunda emniyet kemeri yok, takılacak bir şey yok. Açıklasın biri motosikleti hediye edeyim."
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Motosiklet sürücüsü, 'emniyet kemeri' cezasını iptal ettirdiMotosiklet sürücüsü, 'emniyet kemeri' cezasını iptal ettirdiMotosiklet sürücüsü, 'emniyet kemeri' cezasını iptal ettirdiMotosiklet sürücüsü, 'emniyet kemeri' cezasını iptal ettirdi

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