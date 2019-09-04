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Motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 11:53 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.Kaza geçtiğimiz günlerde Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağı üzerinde meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.
Kaza geçtiğimiz günlerde Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağı üzerinde meydana geldi. 16 yaşındaki Samet Durmuş’un kullandığı plakasız motosiklet, Yusuf B. idaresindeki 16 ADE 330 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü Samet D. metrelerce sürüklenerek kafasını yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç ölüm kalım savaşını kaybetti. Acı haberi alan yakınları göz yaşlarına hakim olmadı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti!

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