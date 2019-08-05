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Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 13:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan motosiklet sürücü hayata ancak 3 gün tutunabildi.
Kaza, 3 gün önce İnegöl-Alanyurt yolu Metal Sanayi ışıklarında meydana geldi. Abdullah Dolanbay idaresindeki 16 LCC 26 plakalı motosiklet, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçtiği sırada Ahmet G’nin kullandığı 16 RZ 768 plakalı otomobile ortadan çarptı. Motosikletten fırlayan sürücü otomobilin yan camına çarparak arabanın içine düştü. Kazada, otomobil şoförünün kızı Fatma G. ile motosiklet sürücü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 28 yaşındaki motosiklet sürücü tedavisinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Genç sürücü hayata ancak 3 gün tutunabildi. Acı haberi alan yakınları hastane akın etti. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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