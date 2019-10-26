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Motosiklet sürücüsü iki aracın arasında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 17:16 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü iki aracın arasında kaldı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında Ekim ayı içinde MOBESE kameralarına yansıyan kazalar yayınlandı.

Motosiklet sürücüsü iki aracın arasında kaldı

Eskişehir’de, bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü iki aracın arasında kaldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında Ekim ayı içinde MOBESE kameralarına yansıyan kazalar yayınlandı. Birçok ilden çeşitli kazaların bulunduğu görüntülerde, özellikle trafik levha ve ışık ihlalleri göze çarptı.
’Motosiklet sürücüsü iki aracın arasında kaldı’
Yayınlanan görüntüler arasında Eskişehir’de, bir otomobil sürücüsünün takip mesafesini koruyamaması kazaya neden oldu. Seyir halinde olan bir motosiklet, önündeki araç sürücüsünün kapısını açmasıyla yavaşladı. Bu esnada arkadan gelen araç takip mesafesini koruyamadığından önündeki motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen sürücü arkadan çarpan otomobil ile park halinde kapısı açık şekilde duran aracın arasında kaldı.
Olayda motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, üç araçta maddi hasar meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü iki aracın arasında kaldı

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