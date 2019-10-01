HABER

Motosiklet sürücüsü kaza yaptı ilk yardımına İBB hemşiresi koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 18:13 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de, ıslak zeminde kayan motosiklet sürücüsü, demir bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Motosiklet sürücüsü kaza yaptı ilk yardımına İBB hemşiresi koştu

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de, ıslak zeminde kayan motosiklet sürücüsü, demir bariyerlere çarparak kaza yaptı. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün ilk yardımına servisle evine giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nde görevli hemşire koştu. Hemşire, ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.
Kaza, Hasret Caddesi'nde saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Mutlu Aydoğdu, 34 AT 2005 plakalı motosikletiyle Piyalepaşa Bulvarı'ndan Hasret Caddesi'ne girdiği sırada, zeminin ıslak olması nedeniyle motosiklet yolda kaydı. Kontrolden çıkan motosiklet önce, önünde ilerleyen bir taksiye daha sonra demir bariyerlere çarptı. Aydoğdu, çarpmanın etkisiyle motosikletten düştü.
Kazayı hafif yaralarla atlatan Mutlu Aydoğdu'nun yardımına ilk olarak, servisle evine giden, İBB'de görevli bir hemşire koştu. Soy ismini vermek istemeyen Ayşe hemşire, servisten inerek yerde yatan yaralıya müdahalede bulundu. Bir vatandaşın da yardımıyla motosiklet sürücüsü Aydoğdu'nun burnunda ve alnındaki kanı silen Ayşe hemşire, ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Mutlu Aydoğdu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Motosiklet sürücüsünün hafif şekilde çarptığı taksinin sürücüsü Kenan Dişikara, "Ben sağ şeritten gidiyordum. Yolda ıslaklık vardı, ben yavaşladım. Motosikletli sağımdan geçmeye çalıştı, herhalde aynama takıldı, düştü. Bariyerlere çarptı. Yaralının sağlık durumu çok şükür iyi" dedi.
(FOTOĞRAF)

Motosiklet sürücüsü kaza yaptı ilk yardımına İBB hemşiresi koştuMotosiklet sürücüsü kaza yaptı ilk yardımına İBB hemşiresi koştuMotosiklet sürücüsü kaza yaptı ilk yardımına İBB hemşiresi koştuMotosiklet sürücüsü kaza yaptı ilk yardımına İBB hemşiresi koştu

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Gelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildiGelin arabası gibi süslenen otomobilde 74 kilo eroin ele geçirildi
Polis kolundan tutarak son anda yakaladıPolis kolundan tutarak son anda yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Trafikte 200 bin polis yaya nöbeti tutacak

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.