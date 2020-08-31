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Motosiklet sürücüsü, kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 09:36 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre bir otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.Olay, Tire’ye bağlı Boynuyoğun köyü yakınlarında meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü, kazada hayatını kaybetti

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre bir otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Tire’ye bağlı Boynuyoğun köyü yakınlarında meydana geldi. 73 yaşındaki İsmail Narin, motosikletiyle ova yolunda seyir halindeydi. Bu esnada iddiaya göre başka bir otomobil İsmail Narin’in kullandığı motosiklete çarparak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma, olay yerinde bir başka otomobile ait plaka ve parçalar buldu. Olayla ilgili derhal harekete geçen Tire İlçe Jandarma Komutanlığı, olay yerindeki bulgulardan yola çıkarak çarpıp kaçan sürücünün C.F. olduğunu tespit etti. Kazadan birkaç saat sonra İsmail Narin’e çarparak ölümüne sebep olduğu iddia edilen C.F. isimli otomobil sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü genel muayene ve alkol kontrolü için Tire Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor.

Motosiklet sürücüsü, kazada hayatını kaybetti

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