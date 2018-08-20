Motosiklet sürücüsü kazada öldü

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Hayrullah Sakarya (40) motosikletinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Karasu'nun Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle evine giden Hayrullah Sakarya, aracın kontrolünü yitirdi. Devrilen motosikletle birlikte metrelerce sürüklenen Sakarya, ağır yaralandı. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayrullah Sakarya, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sakarya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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