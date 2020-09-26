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Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 10:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile özel otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Kozluca yolunda meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile özel otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Kozluca yolunda meydana geldi. Umut A. yönetimindeki motosiklet ile Yakup D. İdaresindeki 06 HPT 98 plakalı araç çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenildi.

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