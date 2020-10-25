Motosiklet sürücüsü kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu sürücünün idaresindeki otomobille çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, geçen çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Luliia Kuletova (32), idaresindeki O520 MP 178 plakalı otomobille kavşaktan döndüğü esnada Hayrettin Uyar’ın (27) kullandığı 07 NAC 17 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Uyar, bu akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

