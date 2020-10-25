HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosiklet sürücüsü kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 22:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu sürücünün idaresindeki otomobille çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.Kaza, geçen çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü kazadan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu sürücünün idaresindeki otomobille çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, geçen çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Luliia Kuletova (32), idaresindeki O520 MP 178 plakalı otomobille kavşaktan döndüğü esnada Hayrettin Uyar’ın (27) kullandığı 07 NAC 17 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Uyar, bu akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Melek Aslan cinayetinde azmettirici eski sevgili tutuklandıMelek Aslan cinayetinde azmettirici eski sevgili tutuklandı
Koronavirüse karşı aşk hormonu oksitosin...Koronavirüse karşı aşk hormonu oksitosin...
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
İspanya'da 2. kez ulusal OHAL
İspanya'da 2. kez ulusal OHAL
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Edirne ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Edirne ve Kırklareli çevreleri için sağanak uyarısı
Resulayn'daki Fransa protestosunda IŞİD bayrağı açan kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama: Gözaltına alındı
Manisa'da kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü
Kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü
Türkiye'den Fransa'nın büyükelçisini geri çağırmasına sert tepki
Türkiye'den Fransa'nın büyükelçi kararına sert tepki
Melek Aslan cinayetinde flaş gelişme! Cinayete azmettirme suçundan tutuklandı
Melek Aslan cinayetinde azmettirici eski sevgili tutuklandı
Gölpazarı'nda ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı
Ev, taziye ve geçmiş olsun ziyaretleri yasaklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.