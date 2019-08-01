HABER

Motosiklet sürücüsü, kazadan 5 gün sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 18:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, traktör ve motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alihan Görgülü (23), 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü, kazadan 5 gün sonra öldü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, traktör ve motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Alihan Görgülü (23), 5 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 27 Temmuz akşamı, Gazipaşa'ya bağlı Beyobası Mahallesi Sugözü grup yolunda meydana geldi. Yakınını ziyaret eden Alihan Görgülü, Korubaşı Mahallesi'ndeki evine gitmek için 07 UE 546 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Alihan Görgülü'nün kullandığı motosiklet, Ali Göçer yönetimindeki 07 UF 078 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Görgülü, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, başından darbe alan Görgülü'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Görgülü, daha sonra Alanya'ya sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Alihan Görgülü, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden sonra yaşamını yitirdi. Kaza sırasında Alihan Görgülü'nün başında kask olmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet sürücüsü, kazadan 5 gün sonra öldüMotosiklet sürücüsü, kazadan 5 gün sonra öldü

Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...
9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (6)9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (6)
Ormanlık alanda 865 adet kök Hint keneviri ele geçirdiOrmanlık alanda 865 adet kök Hint keneviri ele geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Bikinili pozuna yorum yağdı! 'Korkunç görünüyorsun'

Sedat Peker hakkında karar verildi

Sedat Peker hakkında karar verildi

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Ölümü bütün mahalleyi ağlatmıştı! Flaş gelişme

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Belediye başkanları için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Ankara'da iğrenç olay!

Ankara'da iğrenç olay!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.