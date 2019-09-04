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Motosiklet sürücüsü kazadan 7 gün sonra hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 08:29 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ticari araçla çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Durmuş(16), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde ticari araçla çarpışarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Samet Durmuş(16), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, bir hafta önce Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağında meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Yusuf Bıyık yönetimindeki 16 ADE 330 plakalı hafif ticari araç, Altay Caddesi’nde Samet Durmuş'ın (16) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet yaklaşık 50 metre savrulurken, sürücüsü Samet Durmuş ağır yaralandı. Yaralı genç İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Samet Durmuş, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan sürücü Yusuf Bıyık ise Durmuş'un yaşamını yitirmesinin ardından yeniden gözaltına alındı.

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