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Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

01.03.2021 15:26 | Son Güncelleme:
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Antalya’da ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, Manavgat ilçesinde meydana geldi.

Antalya’da ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesinde yapay şelale istikametine seyir halindeki Hüseyin Hurma’nın kullandığı 07 LVC 37 plakalı motosiklet ile Güneylioğlu Caddesinden Hastane Caddesine çıkmakta olan Volkan Aslan’ın kullandığı 34 BBS 352 plakalı ticari aracın çarpıştı. Kazada, çarpışmasının şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Hüseyin Hurma yaralandı. Hurma, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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