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Motosiklet sürücüsü ölümden döndü...Vicdansız sürücü aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 09:50 | Son Güncelleme

Bursa’da dün sabah saatlerinde seyir halindeki motosiklete plakası alınamayan bir otomobilin sürücüsü çarpıp kaçtı.

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü...Vicdansız sürücü aranıyor

Bursa’da dün sabah saatlerinde seyir halindeki motosiklete plakası alınamayan bir otomobilin sürücüsü çarpıp kaçtı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.
Kaza merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan bir otomobil, Beşevler Caddesi üzerinde seyir halinde giden 34 yaşındaki B.Ö. ’nün kullandığı 16 JYU 55 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü aracıyla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yaralı sürücünün yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ve ölümden dönen motosiklet sürücüsünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza sonrası kullanılmaz hale gelen motosiklet çekici tarafından kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yaralı motosiklet sürücüsü görgü tanıklarının 155 Polis İmdat hattına başvurmasını istedi.

Motosiklet sürücüsü ölümden döndü...Vicdansız sürücü aranıyor

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