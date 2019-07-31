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Motosiklet sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Demir (25), karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Reşat YİĞİZ/GERCÜŞ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Gercüş ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Demir (25), karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, dün ilçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Demir yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yere düşen Demir, bu sırada karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Ahmet Demir'in hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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