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Motosiklet sürücüsü sıkıştığı yerde yardım bekledi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 17:13 | Son Güncelleme

Isparta’da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü bulunduğu yerde sıkışırken, olayda toplam 3 araç zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi’nde seyreden C.E.

Motosiklet sürücüsü sıkıştığı yerde yardım bekledi

Isparta’da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü bulunduğu yerde sıkışırken, olayda toplam 3 araç zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi’nde seyreden C.E. yönetimindeki 07 AAL 366 plakalı kamyonet ile E.S. idaresindeki 07 AES 549 plakalı motosiklet, 1721. Sokak ile 1714. Sokak kesişiminde çarpıştı. Talihsiz kazada park halindeki 32 PN 455 plakalı otomobil de hasar görürken, devrilen motosikletin sürücüsü ise bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı.
Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan 112 acil servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı daha sonra hastaneye sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Motosiklet sürücüsü sıkıştığı yerde yardım bekledi

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