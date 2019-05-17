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Motosiklet sürücüsü yayaya çarpıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 22:03 | Son Güncelleme

Malatya’da motosikletin çarptığı bir kişi yaralanırken, motosikletli kayıplara karıştı.Kaza, İnönü Caddesi üzeri eski belediye binası karşısında meydana geldi.

Malatya’da motosikletin çarptığı bir kişi yaralanırken, motosikletli kayıplara karıştı.
Kaza, İnönü Caddesi üzeri eski belediye binası karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar U.’ya sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle Serdar U. yaralanırken motosiklet sürücüsü yol kenarında park halinde olan 2 araca da çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza anına ilişkin görüntüleri MOBESE kameralarından izleyen polis ekipleri kaçan sürücüyü tespit ederek, yakalanması için çalışma başlattı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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