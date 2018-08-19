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Motosiklet sürücüsü, yol kenarında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 15:20 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Şadi Göral (50), yol kenarında ölü bulundu.

Motosiklet sürücüsü, yol kenarında ölü bulundu

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Şadi Göral (50), yol kenarında ölü bulundu. Göral'ın kasksız kullandığı motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
​Akhisar'a 10 kilometre mesafedeki kırsal Beyoba Mahallesi'nde bugün saat 08.00 sıralarında, yol kenarında devrilmiş bir motosiklet ve yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yerde yatan kişinin evli ve 2 çocuk babası Şadi Göral olduğunu belirledi. Yapılan kontrolde, Göral'ın yaşamını yitirdiği saptandı.
Kasksız kullandığı motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiği sanılan Göral'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Jandarma, Göral'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Motosiklet sürücüsü, yol kenarında ölü bulunduMotosiklet sürücüsü, yol kenarında ölü bulunduMotosiklet sürücüsü, yol kenarında ölü bulundu

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