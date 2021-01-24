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  4. Motosiklet sürücüsü yolda kalan otomobile böyle ayak verdi

Motosiklet sürücüsü yolda kalan otomobile böyle ayak verdi

24.01.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta bir motosiklet sürücüsü, trafikte arızalanan bir otomobilin arkasında ayağıyla destek vererek iteklemeye çalıştı.Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Girne Caddesi’nde seyir halindeyken arızalanan 46 F 4037 plakalı otomobil, hareket etmeyince çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.

Kahramanmaraş’ta bir motosiklet sürücüsü, trafikte arızalanan bir otomobilin arkasında ayağıyla destek vererek iteklemeye çalıştı.
Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Girne Caddesi’nde seyir halindeyken arızalanan 46 F 4037 plakalı otomobil, hareket etmeyince çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. 46 MA 0439 plakalı motosikletin sürücüsü ise otomobilin arkasına geçerek hem motosikleti kullandı, hem de otomobili ayağı ile ittirmeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otomobil ve motosikletli sürücü daha sonra gözden kayboldu.

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