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  4. Motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpıp kaçtı

Motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpıp kaçtı

27.12.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da yolun karşısına geçmekte olan kadına motosikletin çarpma görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde dün meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yaya ve araç trafiğine açık olan caddede yolun karşısına geçmeye çalışan H.K. adlı kadına hızla gelen motosiklet çarpıp kadını yere düşürüp yaralanmasına sebep olup kaçtı. Yaralı kadın ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, motosikletin kadına çarpıp kaçma anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

(İHA)

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trafik kazası Samsun

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