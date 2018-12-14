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Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 10:42 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk babası Vural Yavaş'a (38) kullandığı motosiklette 'emniyet kemeri takmadığı' gerekçesiyle 108 liralık trafik cezası kesildi.

Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası

Engin ÖZMEN/SÜLOĞLU(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk babası Vural Yavaş'a (38) kullandığı motosiklette 'emniyet kemeri takmadığı' gerekçesiyle 108 liralık trafik cezası kesildi. Yavaş, Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunurken, Edirne Emniyet Müdürlüğü de hatayı fark ederek cezayı iptal etti.
Süloğlu Belediyesi'nde çalışan Vural Yavaş'a kullandığı 22 AY 748 plakalı motosikletinde emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle şehir merkezinde trafik cezası kesildi. Ceza tebligatının evine ulaşmasının ardından büyük şaşkınlık yaşayan Yavaş, ceza makbuzuyla birlikte Edirne Adliyesi'ne giderek itirazda bulundu. Mahkeme itirazı değerlendirirken, Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürlüğü'nce yapılan incelemede yanlışlıkla ceza kesildiği fark edilerek iptal edildi. 11 Eylül 2018 tarihli ceza makbuzunda 78/1-A maddesinden, 22 AY 748 plakalı motosiklete 'emniyet kemeri takmadan araç kullanmak' ibareleri yer aldı.
Cezayı görünce çok şaşırdığını anlatan Yavaş, "Ben Süloğlu ilçesinde yaşıyorum. 22 AY 748 plakalı motosikletime şehir merkezinde ilginç bir ceza kesildi. Motosiklette emniyet kemeri olmadığı halde, motosiklette emniyet kemeri takmadığım için ceza geldi. Ben adliyeye giderek itiraz ettim. Edirne Emniyet Müdürlüğü de hatayı fark ederek cezayı iptal etmiş. Motosiklete emniyet kemeri cezası gelmesi ilginç oldu. Motosikletimle hiç Edirne'ye gitmedim. Benim hafta içi mesai yaptığım bir tarih. Ceza yanlışlıkla kesildiği belirlendi. Makbuzda motosiklette emniyet kemeri takmadığından deniyor. Çok şaşırdım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezasıMotosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezasıMotosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezasıMotosiklet sürücüsüne 'emniyet kemeri' cezası

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