HABER

Motosiklet sürücüsünün 19 gün sonra öldüğü kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

BURSA'da İznik yolu üzerinde şehir içi minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Erdan Kanyılmaz'ın (57), 19 gün sonra hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)- BURSA'da İznik yolu üzerinde şehir içi minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Erdan Kanyılmaz'ın (57), 19 gün sonra hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İznik yolu üzerinde seyir halinde olan Erdan Kanyılmaz idaresindeki 16 VH 297 plakalı motosiklet, kavşakta Ahmet A. idaresindeki 16 M 8514 plakalı şehir içi minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaralanan motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan Kanyılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa’daki bir hastaneye sevkedildi. Yoğun bakımda tutulan Erdan Kanyılmaz, 22 Haziran'da hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Erdan Kanyılmaz’ın hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün ve motosikletin kavşakta çarpıştığı, motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz'ın metrelerce sürüklendiği ve çöp konteynerine çarparak durduğu görüldü. Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, minibüs sürücüsü Ahmet A., çıkarıldığı mahkece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Tarlalarda ekili Hint kenevirine 2 gözaltıTarlalarda ekili Hint kenevirine 2 gözaltı
Yaşlı adam kamyonetin altında böyle kaldıYaşlı adam kamyonetin altında böyle kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.