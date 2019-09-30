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Motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde motosiklet sürücüsünün virajı alamayıp bariyerlere çarpma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasında

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde motosiklet sürücüsünün virajı alamayıp bariyerlere çarpma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kozan Barajı Köprüsü üzerinden Feke ilçesi yönüne motosikletiyle ilerleyen Ergün Bozkurt, köprü üzerindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bozkurt, bariyerlerin arkasına düştü. Bozkurt, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hayati tehlikesi olmayan Bozkurt'un müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Motosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasındaMotosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasındaMotosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasındaMotosiklet sürücüsünün bariyerlere çarpma anı güvenlik kamerasında

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