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  4. Bursa'da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Bursa'da motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

14.04.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza İnegöl, Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Burhan Bolat (37) yönetimindeki motosiklet, kavşaktan çıkan Muhittin Beler (45) idaresindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü 20 metre sürüklenerek cadde üzerindeki bir firmanın tabelasına çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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trafik kazası Bursa

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