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Motosiklet sürücüsünün minibüse çarptığı feci kaza kamerada

19.07.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da minibüse yandan çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Çarpmanın şiddetiyle adeta minibüse yapışan motosiklet hurdaya dönerken, ağır yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sahil istikametinden Turizm Caddesi istikametine seyir halindeki Sinan Ceylan yönetimindeki motosiklet, kavşaktan otel istikametine dönüş yapan İhsan Baydaş yönetimindeki minibüse yandan çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sinan Ceylan 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Hastanesi'ne kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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