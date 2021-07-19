Motosiklet sürücüsünün minibüse çarptığı feci kaza kamerada

Kaza, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sahil istikametinden Turizm Caddesi istikametine seyir halindeki Sinan Ceylan yönetimindeki motosiklet, kavşaktan otel istikametine dönüş yapan İhsan Baydaş yönetimindeki minibüse yandan çarptı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sinan Ceylan 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Hastanesi'ne kaldırıldı.
(İHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum