Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde, traktörün römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü Emrah Candan'ın (25) yaşamını yitirdiği kaza, kameralar tarafından görüntülendi.
Kaza, 21 Eylül günü saat 17.30 sıralarında Ortaköy-Okçu yolu üzerinde meydana geldi. Abdurrahman D. idaresindeki 42 J 4990 plakalı traktör, Okçu istikametine döndüğü sırada karşı yönden gelen Emrah Candan yönetimindeki 33 YK 281 plakalı motosiklet hızla traktörün römorkuna çarptı. Kazada başında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Candan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çağırılan ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan, ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Emrah Candan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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