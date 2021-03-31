HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü feci kaza kamerada

31.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz’da seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir anda direksiyonu kırınca karşı yönden gelen motosikletli ile çarpıştı.

1/

Beykoz’da seyir halinde olan otomobil sürücüsü bir anda direksiyonu kırınca karşı yönden gelen motosikletli ile çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü metrelerce havaya savrularak yere düştü. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Beykoz’da geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü iddiaya göre aracını yolun diğer tarafına park etmek için bir anda direksiyonu kırarak manevra yaptı. O sırada karşı yönden ilerleyen bir motosiklet, yolun ortasında duran otomobile hızla çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle adeta havaya uçarak metrelerce savruldu, otomobili aşarak yere düştü. Manevra yapan dikkatsiz sürücünün sebep olduğu feci kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.
Yolda bir anda direksiyonunu kırarak manevra yapan otomobil ile motosikletin çarpıştığı feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsü direksiyonu kırarak yolun karşı şeridine doğru geçiyor. Karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü de otomobile çarparak havaya savruluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
Yeni harita açıklandı! Türkiye'de 'mavi' il kalmadıYeni harita açıklandı! Türkiye'de 'mavi' il kalmadı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayat hikâyesi…

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'dan Kovid-19 yorumu

Azerbaycanlıların Soykırım Günü nedir? İşte Azerbaycanlıların Soykırım Günü mesajları

Azerbaycanlıların Soykırım Günü | 31 Mart Olayları

Beykoz'daki feci motosiklet kazası anbean görüntülendi! Metrelerce havaya fırladı

Feci kaza! Metrelerce havaya fırladı, defalarca takla attı

BDDK personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? Memur ve mühendis ilanına nasıl başvuru yapılır?

BDDK personel alımı başvuru şartları neler?

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Kritik gün geldi! Gözler açıklamaya çevrildi

Son Dakika: Yeni harita açıklandı! Türkiye'de 'mavi' il kalmadı

Yeni harita açıklandı! Türkiye'de 'mavi' il kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.