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Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 21:15 | Son Güncelleme

KONYA'da, motosikleti, yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, motosikleti, yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücü, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.
Konya-Karapınar yolunda Karapınar yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletinin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan ve zaman zaman hızını 120 kilometreye kadar çıkaran sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu, sosyal medyada da tepki topladı.

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