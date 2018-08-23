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Motosiklet tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 09:43 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde tarlaya uçan motosikletteki Mahmut Kıcır (39) öldü, yeğenleri İbrahim Altın (17) ve Enes Kocabaş (17) ise yaralandı.

Motosiklet tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde tarlaya uçan motosikletteki Mahmut Kıcır (39) öldü, yeğenleri İbrahim Altın (17) ve Enes Kocabaş (17) ise yaralandı. Kıcır ve 2 yeğeninin bayram ziyaretinden döndükleri belirtildi.
Kaza dün gece Emet ilçesi Yeniceköy- Doğanlar köyü kavşağında meydana geldi. Emet'teki akrabalarıyla bayramlaştıktan sonra yeğenleri İbrahim Altın ile Enes Kocabaş ile Yeniceköy'e dönmek için yola çıkan Mahmut Kıcır, kavşakta aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobile çarpmamak için yönetimindeki motosikletle manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, tarlaya uçtu. ​Kazada, İbrahim Altın ve Enes Kocabaş ile dayıları Mahmut Kıcır yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Kıcır, kurtarılamadı. Diğer iki yaralı ise müdahalelerinin ardından Tavşanlı Dç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Güvenlik güçleri, kazaya neden olduğu öne sürülen beyaz renkli otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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