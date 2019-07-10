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Motosiklet TIR'ın altına girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, TIR'ın altına girdi.

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, TIR'ın altına girdi. TIR'ın altında sıkışan sürücü Muhammet Özdin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, öğle saatlerinde, Kartepe ilçesi Bağdat Mahallesi Hacı Arif Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Özdin yönetimindeki 41 RZ 764 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle virajda sürüklenerek karşı yönden gelen Caner İpşir yönetimindeki 41 R 4929 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, TIR'ın altında sıkışan Özdin itfaiye ekiplerince yapılan yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Muhammet Özdin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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