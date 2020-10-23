Motosiklet traktör römorkuna arkadan çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan traktöre arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek istikametine doğru seyir halinde bulunan traktörü fark edemeyen motosiklet sürücüsü arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

